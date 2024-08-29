Волонтерский отряд из подмосковных молодогвардейцев прибыл в Курскую область

В составе добровольческого отряда — одиннадцать активистов из разных городов Московской области. Это Артем Попов из Лобни, Владимир Румянцев из Богородского, Владимир Попов, Степан Фетисов и Дмитрий Ишков из Каширы, Константин Комаров и Роман Босько из Серпухова, Александр Владимиров из Жуковского, Алена Зубович из Балашихи, Кирилл Брысин из Коломны и Ева Скиба из Егорьевска.

Ребята пробудут в Курке две недели и окажут самую разную помощь жителям.

Активисты будут доставлять гуманитарную помощь, продуктовые наборы, детское питание и средства гигиены в пункты временного размещения, а также работать в сортировочных центрах и на складе «Единой России». Кроме того, они помогут в эвакуации людей из приграничных районов и окажут моральную поддержку проживающим в ПВР.

«Это уже второй отряд из наших добровольцев, который отправился в Курскую область помогать местным жителям. Сейчас там работают около двадцати молодогвардейцев, некоторые из них отправились на передовую своим ходом, потому что не могли оставаться с стороне, когда россияне в опасности. Также „Молодая Гвардия“ ведет большую работу по поддержке тех, кто находится в ПВР в Подмосковье. Наши ребята регулярно привозят гумпомощь, организовывают досуг, работают вожатыми. Оказывать помощь будем до тех пор, пока есть те, кто в ней нуждаются», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.