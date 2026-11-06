Волонтерские отряды школ Балашихи обменялись опытом на слете

Школьные волонтерские отряды Балашихи приняли участие в первом открытом муниципальном слете кадет-волонтеров в школе № 2 имени Героя РФ А. В. Крестьянинова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники слета обменялись опытом и изготовили маскировочные сети, браслеты, мыло, свечи и брелоки. Все изделия отправят бойцам в зону СВО.

К мероприятию присоединились депутат Госдумы Сергей Юров, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, Герой России, руководитель местной организации ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев и руководитель исполкома местного отделения Всероссийской организации «Офицеры России» Розалия Абатурова.

«Это мероприятие очень важно, потому что мы вновь объединили волонтеров, представителей организаций и неравнодушных людей — тех, кто сегодня помогает и фронту, и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации», — сказал Сергей Юров.

Заместитель директора школы № 2, руководитель школьного волонтерского отряда «Добрые сердца» Юлия Селифонтова рассказала, что идея слета возникла в рамках регионального конкурса «Секреты дружного класса. Родители Первых».

«Но на самом деле история началась еще в 5 классе — четыре года назад. Тогда родители предложили приходить на школьные мастер-классы и делиться своими умениями. Шаг за шагом, от одного мастер-класса к другому, мы собрали то, что сегодня выросло в большой открытый слет», — сказала Юлия Селифонтова.

Такие встречи помогают волонтерам перенимать лучшие практики и повышать эффективность помощи. Жители округа объединяются, чтобы поддерживать тех, кто в этом нуждается.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.