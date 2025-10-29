Волонтерские организации из Раменского обменялись опытом помощи бойцам СВО

сегодня в 16:37

В День добровольца Подмосковья, 29 октября, в раменском «Доме учителя» собрались представители различных волонтерских организаций, чтобы представить результаты своей деятельности, обменяться опытом и наметить совместные планы.

Главная связующая нить — помощь бойцам СВО в виде сбора и отправки на передовую гуманитарных грузов, плетение маскировочных сетей, материальная помощь и моральная поддержка.

«Я желаю всем волонтерам здоровья и неиссякаемой веры в победу», — обратилась к присутствующим организатор семинара Надежда Желтухина.

Семинар организован Раменским советом ветеранов. Присутствовали представители «Боевого братства», Молодежного центра, волонтерские движения Раменского приборостроительного бюро и Раменского приборостроительного завода, добровольцы образовательных и медицинских организаций, а также территориальных управлений Раменского округа.