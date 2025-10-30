Волонтеров Рузы поздравили с Днем волонтера Подмосковья

сегодня в 20:00

В Молодежном центре Рузского муниципального округа состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню волонтера Подмосковья. Праздник стал настоящим признанием заслуг тех, кто бескорыстно помогает окружающим, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Центральным событием вечера стало выступление главы Рузского муниципального округа Александра Горбылева. Он лично поздравил активистов и вручил им заслуженные награды за их неоценимый вклад в развитие добровольческого движения.

На сцене собрались самые активные участники волонтерского движения округа — победители конкурса амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья» и члены группы «БеZ границ». Их объединяет общая цель — желание делать мир лучше.

Праздничная программа открылась ярким творческим номером от Валерии Бутаревой и театра песни «Чародеи». Музыкальное выступление создало особую атмосферу торжества и единства.

Волонтерское движение в Подмосковье насчитывает более 60 тысяч неравнодушных людей. Рузские добровольцы активно участвуют в различных направлениях помощи: заботятся о ветеранах и инвалидах, поддерживают семьи участников СВО, проводят экологические акции, помогают в организации крупных мероприятий и развивают медиа-волонтерство.

Особого внимания заслуживает участие рузских волонтеров в ликвидации последствий разлива нефти в Черном море. Их самоотверженность и готовность прийти на помощь в сложной ситуации вызывают искреннее уважение.

Координацию работы всех добровольческих объединений округа осуществляет региональный ресурсный центр волонтеров. Под его эгидой действуют спасатели, клуб «Твори добро», волонтеры благотворительных фондов, участники Движения Первых и школьные волонтерские отряды.

Мероприятие стало ярким подтверждением того, что волонтерство — это не просто движение, а настоящее призвание многих жителей Рузского округа. Их труд, отзывчивость и неравнодушие делают наш округ лучше и добрее.

«Спасибо вам, дорогие волонтеры, за ваш труд, отзывчивость и неравнодушие! Вы делаете наш округ лучше!» — поздравил волонтеров с праздником глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.