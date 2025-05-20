сегодня в 12:17

Волонтерам Богородского округа помогли решить вопрос с помещением для нужд СВО

Депутат Богородского округа Сергей Жулябин регулярно встречается с инициативными волонтерами, которые делают нужные для фронта вещи. Благодаря поддержке неравнодушных жителей ежедневно «Богородские Берегини» трудятся, чтобы обеспечить защитников всем необходимым. Они шьют маскировочные костюмы и сети, антидроновые одеяла и пончо, подшлемники, повязки и комплекты белья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, добровольцы изготавливают сухой душ и окопные свечи, которые так важны в полевых условиях.

Недавно с депутатом Мособлдумы Владимиром Пекаревым удалось решить вопрос о расширении производства. Теперь данное волонтерское объединение располагается в новом помещении, которое позволяет значительно увеличить объемы продукции.

«Продолжим оказывать поддержку этим замечательным людям, ведь их работа — это яркий пример патриотизма и милосердия», — отметил Сергей Геннадьевич.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.