Волонтер из Рузы вошел в команду организаторов международного конкурса «Интервидение-25»
Фото - © Администрация Рузского муниципального округа
Значимое достижение продемонстрировал представитель Рузского ресурсного центра Илья Козлов. Он стал одним из тим-лидеров Международного музыкального конкурса «Интервидение-25», который пройдет 20 сентября на Live Арене, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Масштабное событие объединит талантливых исполнителей из более чем 20 государств. В конкурсе примут участие представители стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.
Илья Козлов будет координировать работу волонтеров на мероприятии. Вместе с ним в команде организаторов работает еще один представитель Рузского волонтерского движения — Ян Ашурков, ветеран клуба «Твори добро», ныне проживающий в Одинцово.
Волонтеры уже приступили к работе по различным направлениям:
- сопровождение делегаций;
- лингвистическая поддержка;
- работа со средствами массовой информации;
- организация шоу-программы;
- логистика и навигация зрителей;
- организация питания;
- сопровождение гостей.
Международный конкурс станет важной площадкой для культурного обмена между странами-участницами. Работа волонтеров играет ключевую роль в обеспечении успешного проведения мероприятия.
«Поздравляю Илью Козлова и Яна Ашуркова с заслуженным признанием и желаем им успехов в организации этого значимого международного события!» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.