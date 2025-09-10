Волонтер из Рузы вошел в команду организаторов международного конкурса «Интервидение-25»

Значимое достижение продемонстрировал представитель Рузского ресурсного центра Илья Козлов. Он стал одним из тим-лидеров Международного музыкального конкурса «Интервидение-25», который пройдет 20 сентября на Live Арене, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Масштабное событие объединит талантливых исполнителей из более чем 20 государств. В конкурсе примут участие представители стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.

Илья Козлов будет координировать работу волонтеров на мероприятии. Вместе с ним в команде организаторов работает еще один представитель Рузского волонтерского движения — Ян Ашурков, ветеран клуба «Твори добро», ныне проживающий в Одинцово.

Волонтеры уже приступили к работе по различным направлениям:

сопровождение делегаций;

лингвистическая поддержка;

работа со средствами массовой информации;

организация шоу-программы;

логистика и навигация зрителей;

организация питания;

сопровождение гостей.

Международный конкурс станет важной площадкой для культурного обмена между странами-участницами. Работа волонтеров играет ключевую роль в обеспечении успешного проведения мероприятия.

«Поздравляю Илью Козлова и Яна Ашуркова с заслуженным признанием и желаем им успехов в организации этого значимого международного события!» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.