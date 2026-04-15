Волонтер из Рузского округа прошел школу волонтера на Камчатке

Волонтер из Рузского муниципального округа Илья Козлов принял участие в Школе волонтера движения «Экосистема» на Камчатке. Образовательная программа прошла на базе детского лагеря имени Юрия Гагарина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа школы была посвящена экологическому добровольчеству. Участники изучили 10 направлений, среди которых экологическое проектирование, работа со стейкхолдерами и партнерами, формирование команды, лучшие практики эко-волонтерства в России и мире, а также правовые и этические вопросы и основы финансовой грамотности.

Отдельное внимание уделили методам привлечения добровольцев, декомпозиции задач и коммуникациям. Итогом обучения стала разработка собственных экологических проектов, которые участники подготовили и защитили.

Кроме занятий, волонтеры посетили музеи и экскурсии, познакомились с природой, историей и народами Камчатского края.

«Очень рад за Илью — ему удалось и новые знания получить, и увидеть край земли нашей страны. Волонтерская деятельность не знает границ, и здорово, когда у ребят появляются такие возможности. Надеюсь, его пример станет мотивацией для тех, кто еще не вступил в ряды добровольцев», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.