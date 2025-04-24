Волонтер: доступные архивы позволят россиянам находить своих близких
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Студент ИТМО, руководитель «Волонтерского центра „АрхивНО“» Никита Ноябрьский предложил повысить доступность архивов, так как это позволит гражданам восстановить историю своей семьи, сообщает пресс-служба форума «Сильные идеи».
Инициатива Ноябрьского попала в топ-10 лучших идей форума в прошлом году.
Автор идеи представил проект «Архивы — связь поколений!» и предложил развивать сервисную функцию архивов для обеспечения быстрого доступа граждан к информации, включая восстановление семейной истории. Это включает свободный доступ к документам старше 75 лет и повышение доступности информации о культуре, истории России и семейном наследии.
Для реформы сервисной функции архивов с применением современных технологий Ноябрьский предложил перечень шагов:
- Ускорить процесс цифровизации документов за счет дополнительного финансирования региональных государственных архивов и создания в субъектах волонтерских центров помощи оцифровки архивной информации;
- Создать единую технологичную и безопасную систему хранилищ бумажных документов на федеральном уровне;
- Внедрить единую федеральную систему управления электронными документами;
- Ввести систему единого обучения персонала, включая курсы профессиональной подготовки и переподготовки;
- Разработать и поэтапно внедрить федеральную систему контроля доступа к архивной информации, а также единый публичный доступ к информации (Российская Архипедия).
Отправить инициативу можно на сайте идея.росконгресс.рф до 15 мая. Лучшие идеи презентуют перед руководством России на форуме в июле 2025 года.