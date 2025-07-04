Легенда ЦСКА на Lexus с «блатными» номерами снес забор школы в Москве

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«Mash на спорте»: ветеран ЦСКА Аджем на Lexus протаранил забор школы в Москве

Тренер футбольного ЦСКА Юрий Аджем протаранил забор школы на улице Зорге в Москве. В момент аварии известный тренер управлял иномаркой Lexus с госномерами «222», сообщает «Mash на спорте» .

По информации издания, Аджем не справился с управлением и врезался в забор. Информации о его состоянии не приводится.

SHOT добавляет, что 72-летний Аджем потерял управление иномаркой из-за того, что у него подскочило давление. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Информации о наличии пострадавших в результате ДТП не приводится.

Юрий Аджем был полузащитником ЦСКА и симферопольской «Таврии», в составе молодежной сборной СССР дважды завоевывал золото чемпионата Европы. Он долгое время проработал тренером в московском ЦСКА.