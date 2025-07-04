В Домодедове на улице Коломийца приступили к укладке асфальта

В Домодедове на дороге по улице Коломийца укладывают асфальт от пересечения с Каширским шоссе до перекрестка у спорткомплекса «Легенда». Это уже четвертый обновленный участок городских дорог. Его протяженность около трех километров, площадь более 7 700 квадратных метров. На этом объекте работают 19 человек и 12 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

До конца лета обновят ещё две дороги вдоль стадиона «Авангард». Там уже отфрезировали старое полотно, и вскоре начнется укладка нового асфальта. Кроме того, на Каширском шоссе готовятся нанести разметку, что улучшит безопасность дорожного движения. На улице Корнеева разметка уже была выполнена.

Всего этим летом в работе находятся шесть участков городской дорожной инфраструктуры, что свидетельствует о серьезном подходе к улучшению состояния дорог в городе. Это значительно повысит комфорт и безопасность передвижения как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое – это дороги, второе – это благоустройство», – сказал Воробьев.