В восьми округах Подмосковья на выходных будет работать экомобиль

Каждые выходные экомобиль отправляется в путь по Московской области, останавливаясь в разных городских округах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Расписание на эти выходные:

Суббота:

г.о. Балашиха

Адрес: парк Пехорка, около входа в парк со стороны ул. Парковая;

г. о. Красногорск

Адрес: Волоколамское шоссе, 32-й километр, около ост. «Нахабино»;

г.о. Люберцы

Адрес: п.Томилино, ул. Гоголя, 2;

Коломна

Адрес: вблизи кинотеатра «Русь».

Воскресенье:

г.о. Серпухов

Адрес: ул. Ворошилова, д. 128, площадь «Юбилейная» перед ТЦ «Дисконт»;

г.о. Долгопрудный

Адрес: ст. Долгопрудная, рыночная площадь, рядом с книжным магазином;

г.о. Ленинский

Адрес: г. Видное, ул. Березовая, д. 1а, ТК «Лента» (парковка);

г.о. Королев

Адрес: площадь ЦДК имени Калинина.

Время работы экомобиля с 12:00 до 18:00.

Жители Подмосковья могут сдавать пластик на переработку и получать бонусы от ВкусВилл.

Какие виды вторсырья можно сдать — информация по ссылке.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.