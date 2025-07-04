В восьми округах Подмосковья на выходных будет работать экомобиль
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Каждые выходные экомобиль отправляется в путь по Московской области, останавливаясь в разных городских округах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Расписание на эти выходные:
Суббота:
- г.о. Балашиха
Адрес: парк Пехорка, около входа в парк со стороны ул. Парковая;
- г. о. Красногорск
Адрес: Волоколамское шоссе, 32-й километр, около ост. «Нахабино»;
- г.о. Люберцы
Адрес: п.Томилино, ул. Гоголя, 2;
- Коломна
Адрес: вблизи кинотеатра «Русь».
Воскресенье:
- г.о. Серпухов
Адрес: ул. Ворошилова, д. 128, площадь «Юбилейная» перед ТЦ «Дисконт»;
- г.о. Долгопрудный
Адрес: ст. Долгопрудная, рыночная площадь, рядом с книжным магазином;
- г.о. Ленинский
Адрес: г. Видное, ул. Березовая, д. 1а, ТК «Лента» (парковка);
- г.о. Королев
Адрес: площадь ЦДК имени Калинина.
Время работы экомобиля с 12:00 до 18:00.
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Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.
«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.