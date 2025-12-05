Волонтер Астраханцева: День добровольца показывает силу людей, которых не видно

День добровольца стал днем тех, кто в тылу делает невидимую, но ключевую работу для поддержки бойцов, подчеркнула в беседе с РИАМО руководитель волонтерской группы «Ивантеевка. НЕРАВНОДУШНЫЕ Z» Ольга Астраханцева.

«День добровольца — наш праздник, волонтеров. Мы понимаем, что этот день знаменует работу крепкого тыла, фронта, людей, которые в тылу подают патроны — мы часто так говорим. И, конечно же, для людей, которые работают, их сейчас зачастую не видно: работают без зарплат, в свободное от основной работы время. Мы понимаем, что нас много», — сказала Астраханцева.

Она добавила, что волонтеров зачастую не видно, но именно благодаря их общему труду удается приблизить победу.

«Праздник важный, нужный. Он показывает людям с большими сердцами, что таких неравнодушных по всей России очень много. Я чувствую, что нашу работу видят и ценят. Главная оценка — бойцы, которые говорят, что без нашей помощи им было бы очень тяжело», — заключила руководитель группы.

День добровольца (волонтера) в России отмечается 5 декабря. Дата была установлена указом президента РФ от 27 ноября 2017 года. Празднование Дня добровольца подчеркивает важность волонтерского движения для общества. Это событие направлено на: признание вклада волонтеров в решение социальных проблем; популяризацию идей безвозмездной помощи и участия молодежи в добровольческих движениях; стимулирование общественного сознания к участию в благотворительных делах.

День добровольца не только отмечает достижения активистов, но и вдохновляет новое поколение на участие в добровольческих инициатив.

