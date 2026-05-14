Лесная охрана Подмосковья выявила 600 нарушений с начала года

Лесная охрана Подмосковья за январь–апрель 2026 года составила более 600 протоколов о нарушениях лесного законодательства и взыскала почти 26 млн рублей штрафов. Общая сумма назначенных штрафов превысила 29 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

С начала 2026 года специалисты лесной охраны провели масштабную работу по выявлению и пресечению нарушений. Чаще всего фиксировались случаи самовольного занятия лесных участков, а также несоблюдение правил санитарной и пожарной безопасности в лесах. Выявлялись и факты незаконной рубки лесных насаждений.

По итогам рассмотрения административных дел сумма наложенных штрафов превысила 29 млн рублей. В бюджет уже взыскано почти 26 млн рублей. Кроме того, более 10,5 млн рублей нарушители выплатили в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде.

Контроль за соблюдением лесного законодательства остается одним из приоритетных направлений работы. Эти меры направлены на сохранение природных богатств Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.