В Подольске с профессиональным праздником поздравили акушерок и медсестер
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
13 мая в конференц-зале Подольского родильного дома состоялось торжественное награждение медицинских работников городского округа, приуроченное к Международному дню акушерки и Международному дню медицинской сестры. Его провели начальник отдела охраны здоровья граждан администрации городского округа Подольск Светлана Чудакова и председатель Совета депутатов округа Игорь Науменков, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
За выдающиеся заслуги в сфере здравоохранения округа почетный знак «Честь и слава», медали «За безупречную службу» 1-й и 3-й степени и почетные знаки, медали, почетные грамоты Совета депутатов получили 23 сотрудника подольских больниц — акушерки и медицинские сестры:
- Подольского родильного дома,
- Подольской областной клинической больницы,
- Подольской детской больницы,
- Подольского отделения Домодедовской стоматологии,
- Обособленного структурного подразделения «Подольск» Московского областного центра крови,
- Амбулаторного отделения филиала «Подольский» Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера,
- Подольского филиала Московского областного наркологического диспансера,
- Подольского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера.
В церемонии приняли участие руководители медицинских учреждений, профсоюзные руководители, представители трудовых коллективов медучреждений.
Звучали поздравления и искренние слова благодарности за профессионализм и верность профессии, важный, но такой нелегкий труд.
«Низкий поклон от меня как от отца — тут, в Подольском роддоме, в такой же, как сегодня, чудесный весенний день 15 лет назад родился мой сын. Благодаря вашему вниманию и профессионализму все прошло хорошо — и этот день навсегда остался в памяти как один из самых счастливых», — сказал председатель Совета депутатов Игорь Науменков.
Среди награжденных — акушерка Подольского родильного дома Елена Мамеева. Люди ее профессии — первые, кто встречает каждого новорожденного. За время своей работы, а это 27 лет, она стала свидетелем рождения более 10 тысяч малышей.
Забота и внимание акушерок и медсестер сопровождают каждого из нас в течение жизни. За здоровьем подрастающего поколения подольчан более 20 лет следит старшая медицинская сестра Подольской детской больницы Оксана Сазонова.
«Мне всегда хотелось помогать людям — это повлияло на выбор профессии. Занимаюсь профилактикой инфекций в организованных детских коллективах, прививочной работой, диспансеризацией детского населения», — отметила она.
В округе трудятся порядка 100 акушерок и 1700 медицинских сестер — это одна из самых многочисленных и важных профессий в системе здравоохранения. Их ежедневный труд — это не только выполнение обязанностей, но также поддержка и сострадание.
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.