В Подольске с профессиональным праздником поздравили акушерок и медсестер

13 мая в конференц-зале Подольского родильного дома состоялось торжественное награждение медицинских работников городского округа, приуроченное к Международному дню акушерки и Международному дню медицинской сестры. Его провели начальник отдела охраны здоровья граждан администрации городского округа Подольск Светлана Чудакова и председатель Совета депутатов округа Игорь Науменков, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

За выдающиеся заслуги в сфере здравоохранения округа почетный знак «Честь и слава», медали «За безупречную службу» 1-й и 3-й степени и почетные знаки, медали, почетные грамоты Совета депутатов получили 23 сотрудника подольских больниц — акушерки и медицинские сестры:

Подольского родильного дома,

Подольской областной клинической больницы,

Подольской детской больницы,

Подольского отделения Домодедовской стоматологии,

Обособленного структурного подразделения «Подольск» Московского областного центра крови,

Амбулаторного отделения филиала «Подольский» Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера,

Подольского филиала Московского областного наркологического диспансера,

Подольского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера.

В церемонии приняли участие руководители медицинских учреждений, профсоюзные руководители, представители трудовых коллективов медучреждений.

Звучали поздравления и искренние слова благодарности за профессионализм и верность профессии, важный, но такой нелегкий труд.

«Низкий поклон от меня как от отца — тут, в Подольском роддоме, в такой же, как сегодня, чудесный весенний день 15 лет назад родился мой сын. Благодаря вашему вниманию и профессионализму все прошло хорошо — и этот день навсегда остался в памяти как один из самых счастливых», — сказал председатель Совета депутатов Игорь Науменков.

Среди награжденных — акушерка Подольского родильного дома Елена Мамеева. Люди ее профессии — первые, кто встречает каждого новорожденного. За время своей работы, а это 27 лет, она стала свидетелем рождения более 10 тысяч малышей.

Забота и внимание акушерок и медсестер сопровождают каждого из нас в течение жизни. За здоровьем подрастающего поколения подольчан более 20 лет следит старшая медицинская сестра Подольской детской больницы Оксана Сазонова.

«Мне всегда хотелось помогать людям — это повлияло на выбор профессии. Занимаюсь профилактикой инфекций в организованных детских коллективах, прививочной работой, диспансеризацией детского населения», — отметила она.

В округе трудятся порядка 100 акушерок и 1700 медицинских сестер — это одна из самых многочисленных и важных профессий в системе здравоохранения. Их ежедневный труд — это не только выполнение обязанностей, но также поддержка и сострадание.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.