В Одинцовском округе пройдет фестиваль «Проект ПОЭТ»

Литературно-поэтический фестиваль «Проект ПОЭТ» состоится 6–7 июня в усадьбе Вяземы Одинцовского округа. Мероприятие приурочено ко дню рождения Александра Пушкина и объединит поэзию, театр и музыку, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

VI фестиваль пройдет на территории Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина. В течение двух дней усадьба Вяземы станет творческой площадкой, где классическая литература соединится с современными форматами искусства. В программе — выступления артистов театра и кино, авторские чтения, музыкальные номера, перформансы, мастер-классы и интерактивные зоны для всей семьи.

«Важно создавать культурные события, которые объединяют людей вокруг общих ценностей, истории и русского слова. Фестиваль «Проект ПОЭТ» — это пространство вдохновения, где встречаются классика и современность», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В этом году участие подтвердили народные артисты России Евгений Князев, Виктор Вержбицкий и Владимир Стеклов, актриса Ирина Горбачева, певец и композитор Петр Налич, Екатерина Волкова, Агния Кузнецова, дуэт SOCRAT & LERA и другие исполнители. Программа будет дополняться. Одной из центральных площадок станет «Открытый микрофон», где все желающие смогут прочитать собственные произведения или любимые стихи.

Для детей продюсерский центр «Триумф» представит музыкальный спектакль «Лукоморье» по произведениям Пушкина. Также гостей ждут выступления уличного театра «Сосферас» и показ семейного фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане» под открытым небом. Вход на кинопоказ свободный.

Организатором выступает музей-заповедник А.С. Пушкина при поддержке регионального министерства культуры и туризма. Подробности программы и информация о билетах размещены на официальном сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.