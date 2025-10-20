Волоколамским школьникам провели экскурсию по центру благоустройства

Ученики волоколамских школ посетили МБУ «Центр развития» городское хозяйство» с познавательной экскурсией. Директор предприятия Фаррух Юсупов встретил ребят и рассказал о важности труда работников, обеспечивающих порядок и чистоту в округе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Школьникам представили различные профессии, востребованные в городском хозяйстве: от трактористов и сварщиков до инженеров и диспетчеров. Особый акцент был сделан на том, что в этой сфере успешно трудятся как мужчины, так и женщины. Ребята узнали о заработной плате специалистов, а также о том, какой вклад каждый из них вносит в благоустройство города.

Сотрудники Центра городского хозяйства поделились с гостями секретами своей работы, продемонстрировали технику и оборудование. Школьники с энтузиазмом примерили на себя роли водителей тракторов и КамАЗов, изучили устройство машин. Наибольший восторг у детей вызвала возможность подняться на автовышке и почувствовать себя настоящими высотниками.

В завершение мероприятия всем участникам были вручены памятные подарки — тетради с логотипом предприятия. Экскурсия стала для ребят полезным опытом, возможно, кто-то из них в будущем пополнит ряды работников городского хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.