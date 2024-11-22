Волоколамские молодогвардейцы отметили 19-летие

В этом году молодежное крыло «Единой России» отмечает девятнадцатилетие. Поздравление приняли и молодогвардейцы из Волоколамского городского округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Поздравления с этим замечательным праздником в Волоколамске принимали руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Всероссийской общественной организации политической партии «Единая Россия» Московской области Диана Алумянц и ее энергичная молодая надежная и инициативная команда.

Активистка Волоколамского городского округа в честь такого значимого события вместе с мамой испекла вкуснейшие пироги и подарила тем, кто помогает партийцам ежедневно развивать наше отделение, становиться лучше и сильнее.

«Мы пожелали Диане и ее команде успехов, процветания и напомнили, что актив Волоколамского городского округа всегда рядом», — поздравила представитель молодежного актива округа Карина Ерощенкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.