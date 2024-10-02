Вологодская область доставила 880 тонн гумпомощи в Алчевск ЛНР

Вологодская область активно участвует в восстановлении Луганской Народной Республики, а особое внимание уделено городу Алчевск. Председатель вологодского Заксобрания Сергей Жестянников заявил, усилиями региона завершены работы на 129 объектах Алчевска и доставлено 880 тонн гуманитарной помощи для города, сообщает Бриф24 .

Недавно Жестянников встретился с первым замглавы администрации Алчевска Светланой Гребеньковой и депутатами городского совета, чтобы обсудить пути дальнейшего сотрудничества. Он подчеркнул, что Вологодская область уже проделала значительный объем восстановительных работ в луганском городе.

«Вологодчина уже провела ремонтно-восстановительные работы на 129 объектах Алчевска, за три года более 1200 детей отдохнули в оздоровительных лагерях. Мы доставили 30 партий гуманитарного груза — это порядка 880 тонн», — заявил председатель регионального парламента.

В 2024 году продолжается работа на 61 объекте Алчевска. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов также утвердил план на 2025 год, который предполагает ремонт еще 68 объектов, включая школы, детские сады, дороги и десятки трансформаторных подстанций в луганском городе.