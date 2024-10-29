«Вологодчина вымирает»: губернатор жестко объяснил ограничение продажи алкоголя

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале объяснил, почему власти выдвинули законопроект об ограничении розничной продажи алкоголя в регионе. По его словам, «Вологодчина и Русский Север вымирают», причем 71% смертей жителей трудоспособного возраста связан с последствиями употребления спиртного.

«Только за год население области сократилось на 7,5 тыс. жителей. Страшные цифры. По масштабам — это целый муниципалитет», — говорит Филимонов на видео.

По словам губернатора, люди массово умирают из-за алкоголя — спиртное вызывает у них цирроз печени, панкреатит, кардиомиопатию, сердечно-сосудистые заболевания. Употребление алкогольной продукции также приводит к пьяным поездкам на машине, насилию в семьях с тяжкими последствиями и другим проблемам.

Филимонов добавил, что за минувший год заболеваемость алкоголизмом взлетела почти на треть.

«Люди гибнут и становятся инвалидами в условиях мирной жизни, а не на фронте. В федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодчина занимает позорное 71 место», — продолжил глава Вологодской области.

Вместе с тем за прошедшие 4 года в регионе более чем втрое выросло присутствие супермаркетов, продающих горячительные напитки. По словам вологодского главы, алкомаркеты «на каждом шагу», при этом жители массово жалуются еще и на «наливайки», где торгуют алкоголем по ночам.

«Мы не можем равнодушно смотреть, как погибают наши земляки», — сказал Филимонов.

По словам губернатора, власти решили сократить часы розничной продажи алкоголя: с понедельника по пятницу продажа будет осуществляться с 12:00 до 14:00. Обычный режим торговли будет возвращаться по выходным и праздничным дням. Свободная продажа алкоголя также сохранится в барах, ресторанах и гостиницах.

Георгий Филимонов заявил, что надеется на вступление соответствующих изменений в силу с 1 марта 2025 года. Законопроект остается одобрить парламенту Вологодской области.