Володин развернуто ответил, какие новые законы появятся в России в октябре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил, что в октябре 2024 года в стране начнут действовать несколько новых законов, охватывающих разнообразные аспекты жизни общества, сообщает «Царьград» .

«В октябре вступят в силу несколько важных законов, которые повысят уровень жизни наших граждан и укрепят безопасность страны», — отметил спикер нижней палаты парламента.

Среди ключевых нововведений Володин выделил индексацию военных пенсий и индексацию зарплат сотрудников федеральных учреждений на 5,1%. Также парламентарий отметил, что с будущего месяца в стране начнется регулирование деятельности платежных агентов, то есть появится автономная организация операторов по приему платежей для повышения надзора за их деятельностью, и вступит закон о защите интересов клиентов страховых компаний (появится обязательное тестирование на квалификацию физлиц, которые приобретают полисы страхования жизни).

В октябре появится законы о переоценке уровня риска подозрительных операций (юрлица и ИП, которые попали в группу риска совершения подозрительных операций, смогут обжаловать этот статус), об изменениях в сфере госзакупок (будут пересмотрены правила участия юрлиц), доступе к информации в АИС страхования (население сможет бесплатно получать сведения из АИС) и о развитии информационных систем Росгвардии, благодаря чему у ведомства появятся собственные информсистемы.

По словам Володина, со второго осеннего месяца также появится новый порядок использования «сиротских» произведений (тексты, музыку и фото неизвестных авторов можно будет использовать легально) и усилится борьба с пиратскими сайтами — Роскомнадзор сможет блокировать «зеркала» таких ресурсов.