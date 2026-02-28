Володин рассказал о вступающих в силу с 1 марта новых законах в РФ

Володин: с 1 марта в РФ в силу вступит закон о противодействии мошенникам

Начиная с 1 марта 2026 года, в России в законную силу вступят дополнительные механизмы, призванные обеспечивать безопасность населения. В своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин подробно рассказал, что именно изменится в стране с началом весны. Одним из нововведений станет запрет на автосписание платежей по подпискам.

По словам Володина, ключевым нововведением становится формирование национальной платформы «Антифрод», которая повысит эффективность обнаружения мошеннических схем и ускорит информационное взаимодействие между государственными структурами для предупреждения правонарушений.

Также, начиная с 1 марта, провайдеры услуг по подписке теперь лишены права осуществлять автоматическое списание средств за следующий период, если абонент не подтвердил свое желание продлить соглашение.

Микрофинансовые компании должны будут информировать Банк России о случаях оформления договоров потребительского кредита без свободного волеизъявления заемщика. Целью всех перечисленных положений является защита граждан от противоправных действий и минимизация риска ущерба их финансам.

Расширен перечень причин для прекращения трудовых отношений с трудовыми мигрантами. Наниматели получают возможность расторгать контракты с иностранными работниками, занятыми в России, не только для исполнения общегосударственных, но и местных нормативных требований.

«Это очередной шаг по наведению порядка в миграционной сфере. Всего с 2024 года принято 22 федеральных закона в этой части», — сообщил Володин.

