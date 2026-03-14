Володин призвал отказаться от рекомендаций Минздрава о цвете формы медиков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отозвать рекомендации министерства здравоохранения РФ о цвете формы для врачей и медперсонала в зависимости от их должности.

Ранее российский Минздрав представил шесть рекомендованных цветов формы медицинских работников в зависимости от их должности. Также ведомство выпустило рекомендации по толщине подошвы обуви для сотрудников поликлиник и других медучреждений.

«Образ врача, медсестры формировался столетиями: люди в белых халатах! Поэтому небеспочвенно возник вопрос, зачем рушить этот образ, сложившиеся традиции…», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы добавил, что по данной теме получил множество обращений от медиков и призвал впредь обсуждать такие решения с профессиональными сообществами.

