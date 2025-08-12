Волочкова ответила на вопрос об эмиграции

«Я никогда бы не уехала из России. Это страна, в которой я выросла, получила воспитание, образование. Я прославляла Россию на всех мировых сценах, во всех странах мира. У меня есть определенный патриотизм и главный человеческий долг — жить в России. Меня знают здесь абсолютно все, даже дети пяти лет — и мне есть что им дать. Они меня обожают и любят за искренность, за любовь к ним», — поделилась она.

Ранее международном кинофестивале «Антарес» балерина появилась на красной дорожке со спутником, который был одет в традиционный восточный наряд. По словам самой Волочковой, это был шейх Аркади, который якобы хотел похитить ее в ОАЭ на самолете.