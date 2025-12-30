Волна мошенничеств: эксперт оценил последствия блокировки Roblox

сегодня в 14:08

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что блокировка игровой платформы Roblox приведет к очередной волне киберпреступлений, сообщает RT .

По его словам, часто мошенники предлагают детям доступ к заблокированной игре, а затем требуют выкупы.

«Это схема мошенничества, в которой злоумышленники, маскируясь под помощников, предлагают обойти блокировку игр или установить эксклюзивные приложения (например, модифицированный Telegram AuyGram)», — пояснил эксперт.

Их основная задача — побудить пользователя iPhone авторизоваться под посторонней учетной записью Apple ID в параметрах его гаджета. После успешного входа злоумышленники обретают абсолютный дистанционный контроль над телефоном посредством iCloud.

Как только доступ получен, преступники используют iCloud для активации функции «Найти iPhone» и переводят смартфон в состояние «Утерян». Практически мгновенно телефон блокируется, и на дисплее возникает сообщение с требованием выкупа.

