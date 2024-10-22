Волки, медведь и рысь: каких животных поймали фотоловушки в Керженском заповеднике

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В Керженском заповеднике Нижегородской области с помощью фотоловушек наблюдали за стаей из 9 волков в период со 2 по 10 октября, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал заповедника.

Специалисты отметили, что использование фотоловушек предоставляет ценную информацию о жизни животных, включая данные о длительности их отдыха, что является важным фактором для определения численности популяции.

Одной из интересных находок стало видео, на котором зафиксирован волк.

«После непродолжительного отдыха в полторы минуты зверь присоединился к стае», — рассказали в заповеднике.

Это свидетельствует о том, как быстро животные могут восстанавливать силы и продолжать свои миграции.

Кроме волков, специалисты смогли запечатлеть бурого медведя и рысь. Интересно, что медведю для восстановления сил понадобилось целых девять минут.