Волк: получившему срок в Киргизии бойцу СВО дадут временное убежище в РФ

Гражданина Киргизии Аскара Кубанычбеку осудили на родине за участие в СВО, однако Россия пообещала ему предоставить временное убежище, заявила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram .

До начала спецоперации Аскар проживал в Москве и работал в киноиндустрии. В 2022 году он добровольцем направился в зону боевых действий на специальную военную операцию.

Затем молодой человек вернулся в Киргизию из-за болезни отца. Там он был подвергнут уголовному преследованию и обвинен в наемничестве. Его приговорили к 7 годам колонии, но позже заменили реальное лишение свободы на административный надзор сроком на 3 года.

«Мои коллеги из ГУВМ МВД России сообщили, что 18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации», — заявила Волк.

Вскоре может быть решен вопрос о выдаче мужчине гражданства РФ.