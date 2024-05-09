Киевляне несут цветы к Вечному огню 9 мая, несмотря на перенос Дня Победы

Жители Киева, несмотря на то, что официально на Украине празднование Дня Победы перенесли на 8 мая, все равно приносят цветы к Вечному огню 9 мая, сообщает URA.ru.

В украинском издании «Страна» уточнили, что среди возложенных цветов есть венок от президента Украины Владимира Зеленского. Точное время, когда возлагали его, неизвестно.

До этого в Киеве правоохранители не пустили представительницу «всеукраинского союза советских офицеров» Галину Савченко к Вечному огню. Это связано с тем, что она носила пилотку с советской символикой.

Савченко планировала возложить цветы, однако полиция не дала ей это сделать.