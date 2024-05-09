В Подмосковье «Единая Россия» принимает участие в парадах у домов ветеранов

В Московской области проживают порядка 700 фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной войны. По словам секретаря Московского областного отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, депутаты, активисты партии, молодогвардейцы в составе импровизированных агитбригад поздравляют с Днем Великой Победы и говорят искренние слова благодарности.

Игорь Брынцалов, совместно с секретарем балашихинского отделения партии «Единая Россия», главой городского округа Балашиха Сергеем Юровым вместе приехали к дому ветерана Великой Отечественной войны Александра Золотова.

«Для меня каждая наша встреча — великая честь и большая радость. Вместе с боевыми товарищами Александр Григорьевич прошагал суровыми тропами войны. Принимал участие в обороне Москвы и освобождал Европу. А после победного мая 1945 года еще долго продолжал военную службу. По его воспоминаниям написано множество статей. Они пропитаны отвагой, мудростью и беззаветной любовью к Родине. Для всех нас — это не просто ценные исторические факты — это урок долга и чести», — заявил Брынцалов.

Аналогичные мероприятия проходят по всему Подмосковью. Так, в Мытищах активисты партии «Единая Россия» во главе с секретарем местного отделения партии «Единая Россия», главой округа Юлией Купецкой поздравили героических землячек Наталию Беликову и Софию Мелентьеву. Праздничную атмосферу во дворе дома, где живет ветеран Великой Отечественной войны София Мелентьева, устроили актеры театра «Огниво», исполнив вальс под песню военных лет.

София Мелентьева попала на фронт совсем в юном возрасте и служила в составе 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Она прошла боевой путь через Ковель, Варшаву и дошла до Берлина. Именно там, в столице Германии, она встретила День Победы. София Мелентьева награждена медалью «За Победу над Германией» и памятными медалями к юбилейным датам ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. А в послевоенные годы она более 30 лет проработала в Центральном научно-исследовательском испытательном институте Министерства обороны.

Наталию Беликову в прошлом году активисты поздравляли с ее супругом Михаилом Беликовым. Они — участники Великой Отечественной войны. Познакомились в 1943 году в Ленинграде. Муж был моряком на Северном флоте. Она — телефонисткой на телефонном узле. В 1949 году сыграли свадьбу. Прожили долгую счастливую жизнь вместе более 70 лет. Этот День Победы она празднует без него, но с огромной верой, что он всегда рядом, помогает и поддерживает ее. Наталия Беликова – боец по жизни, об этом говорят множественные ее награды: медаль «За оборону Ленинграда», за доблестный труд в ВОВ и юбилейные.

«Дорогие наши героические женщины! Низкий вам поклон за подвиг, за мирное небо, за мужество и Победу! Крепкого здоровья и долголетия! Мы в неоплатном долгу перед вами!», — сказала Юлия Купецкая.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

В Щелкове концерт у дома ветеранов организовали для Анны Андриановой. В июле ветеран отметит свой 105-й день рождения. С поздравлениями с великим праздником 9 мая к фронтовику приехали участник предварительного голосования партии «Единая Россия» Владимир Субботин вместе с активом «Молодой Гвардии».

Анна Ивановна переехала в Щелково в 1938 году, чтобы работать на Краснознаменской фабрике. Во время Великой Отечественной войны делала лесные завалы на пути возможного продвижения фашистских войск на подступах к Москве, потом участвовала в заготовке леса для котельных. С 1944 года по просьбе Анны Ивановны ее перевели на фабрику в приготовительный цех крутильщицей. За участие в тяжелых работах ветерана наградили медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и за «Оборону Москвы».

В Павлово-Посадском секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава муниципалитета Денис Семенов совместно с депутатами Совета депутатов также приняли участие в параде Победы у домов ветеранов Великой Отечественной войны — Прасковья Шулакова, Сергей Лобиков и Альфред Кильк. В концертной программе участвовали творческие коллективы и волонтерские движения городского округа.

«Сегодня во дворах ветеранов звучали песни военных лет и слова благодарности за наш солнечный сегодняшний день! Это люди — легенды, они ковали Великую Победу, их имена навсегда вписаны в историческую летопись нашей страны. Они достойный пример для нас и наших потомков, как нужно горячо любить свою державу и, если потребуется, не раздумывая встать на защиту ее рубежей!» — подчеркнул Денис Семенов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.