Свечи Победы зажгли на протвинском «Рубеже обороны»

Сотни свечей зажглись 8 мая на протвинском мемориале «Рубеж обороны» в дань памяти воинов Великой Отечественной войны и во имя Великой Победы и ее 79-й годовщины. Город Протвино присоединился к патриотической акции «Свеча Победы».

Как только вечерние сумерки опустились на Протвино, у военного мемориала собрались жители города, представители администрации и Совета депутатов, активисты общественных и молодёжных объединений, ветераны, волонтеры и члены военно-патриотических организаций.

Зазвучали песни и стихи, повествующие о военных годах.

По традиции, в память о погибших в Великой Отечественной войне участники мероприятия их почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Сегодня подобные акции являются символом единства и непобедимости нашей страны.

Всероссийскую акцию «Свеча Победы» ранее запустили Волонтёры Победы в Москве на Поклонной горе.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.