Вокалистки из Щелкова заняли первое место на конкурсе в Талдоме

3 декабря в Талдомском городском округе прошел зональный этап смотра-конкурса детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

В конкурсной программе приняли участие 127 детей и подростков из 12 городских округов Московской области. Среди них — и Вокальное объединение «Solo» Центра «Романтик» из городского округа Щелково.

Участников и зрителей конкурса тепло приветствовали глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин и начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Николай Татаринов.

По итогам конкурса вокалисты из Щелкова показали себя достойно и завоевали первое место! Это результат огромного труда, усердных репетиций и конечно профессионального мастерства их наставника Марии Есиной.

Впереди у девушек — еще более ответственный рубеж, уже совсем скоро городскому округ Щелково отправится на региональный этап конкурса.

«Желаем невероятного вдохновения, уверенности в своих силах и, конечно, новой яркой победы! Мы в вас верим!», — отметили представители Центра «Романтик».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.