Военный летчик объяснил, зачем в аэропортах РФ вводят план «Ковер»

В последнее время российские аэропорты часто вводят режим «Ковер», после чего воздушная гавань начинает работать в особом формате. Генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов рассказал, что такое план «Ковер» и что должны делать экипажи самолетов во время его действия.

Если в небе заметили что-то странное или кто-то без разрешения пересек границу, в авиации объявляют сигнал «Ковер» и временно приостанавливают работу аэропортов. Это значит, что все самолеты должны быстро улететь из потенциально опасной зоны или сразу приземлиться. После этого система ПВО начинает следить за воздухом над областью аэропорта.

«Как правило, приказ об объявлении сигнала — это прерогатива министерства обороны. Если спуститься более конкретно, это работают командующий ВВС и ПВО. Аэропорт не имеет к этому отношения, только военные, то есть те, кто охраняет небо и контролирует системы ПВО», — объяснил Попов в эфире радио Sputnik.

Военный летчик отметил, что в России нет единой зоны противовоздушной обороны, система ПВО разделена на отдельные сектора. Поэтому, когда включают защиту от воздушных угроз, это происходит не по всей стране одновременно, а только в конкретных районах, где это необходимо.