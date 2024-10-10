Военный специалист, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин заявил, что вызвавший в США панику ураган «Милтон» может быть создан искусственно и быть последствием протестов против разработки лития в Северной Каролине, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, это может быть выгодно, в первую очередь, компании BlackRock.

«Там мало кто остался в живых, и у тех, кто остался, теперь совсем другие проблемы. Перед этим компания BlackRock купила там лицензию на разработку этого лития, заплатив 90 миллионов долларов», — прокомментировал ситуацию эксперт.

Ураган вызвал панику среди местного населения, но быстро ослаб с пятой до третьей категории. Однако, по сообщениям американских СМИ, ситуация остается опасной. Они рекомендуют жителям эвакуироваться.

В некоторых регионах страны скорость ветра по-прежнему достигает 193 км/ч. В настоящее время эпицентр урагана расположен менее чем в 100 километрах от побережья Флориды.