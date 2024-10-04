Военный аналитик рассказал, что происходит с захваченными ВС РФ танками Leopard

Недавно захваченный на Украине танк Leopard был отправлен на «Уралвагонзавод» для детального исследования. Позднее в западных СМИ начали появляться публикации, в которых авторы проявляли обеспокоенность тем, что секрет «чувствительных технологий» будет раскрыт, когда немецкая машина попадет в руки российским инженерам.

«Изучение любой передовой западной техники имеет большое значение для российских инженеров и военных. Танк Leopard 2A6 является одним из лучших в мире, поэтому очень хорошо, что он оказался в распоряжении наших специалистов. Они изучат броню, орудие и комплексы активной защиты, благодаря чему раскроют самые уязвимые места танков Leopard», — прокомментировал Прохватилов.

Изучение танка Leopard поспособствует усовершенствованнию российских технологий, которые можно применить для создания отечественных машин. Когда есть возможность изучить неизвестную конструкцию, появляется и возможность использовать в своих интересах полученные данные, добавил аналитик.

Наибольший интерес для российских инженеров, по мнению Прохватилова, будут представлять электронные системы: тепловизоры, система управления огнем и всевозможные защитные гаджеты.