Военный аналитик рассказал, что происходит с захваченными ВС РФ танками Leopard
Фото - © Boevaya mashina. Собственная работа/Wikipedia.org
Военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что раскрыть самые уязвимые места трофейного танка Leopard поможет его изучение российскими специалистами, сообщает Инфо24.
Недавно захваченный на Украине танк Leopard был отправлен на «Уралвагонзавод» для детального исследования. Позднее в западных СМИ начали появляться публикации, в которых авторы проявляли обеспокоенность тем, что секрет «чувствительных технологий» будет раскрыт, когда немецкая машина попадет в руки российским инженерам.
«Изучение любой передовой западной техники имеет большое значение для российских инженеров и военных. Танк Leopard 2A6 является одним из лучших в мире, поэтому очень хорошо, что он оказался в распоряжении наших специалистов. Они изучат броню, орудие и комплексы активной защиты, благодаря чему раскроют самые уязвимые места танков Leopard», — прокомментировал Прохватилов.
Изучение танка Leopard поспособствует усовершенствованнию российских технологий, которые можно применить для создания отечественных машин. Когда есть возможность изучить неизвестную конструкцию, появляется и возможность использовать в своих интересах полученные данные, добавил аналитик.
Наибольший интерес для российских инженеров, по мнению Прохватилова, будут представлять электронные системы: тепловизоры, система управления огнем и всевозможные защитные гаджеты.