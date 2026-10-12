Военные коммунальщики Московского военного округа завершили осенние осмотры объектов

На объектах, которые находятся в обслуживании жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Московском военном округе, успешно подошли к концу осенние осмотры, передает пресс-служба ведомства.

Коммунальщики провели проверку свыше 10 тысяч объектов казарменно-жилищного фонда, порядка 500 объектов теплового хозяйства, свыше 700 объектов водопроводно-канализационного хозяйства, а также выполнили ревизию 750,3193 км систем водоотведения и 930,678 км водоснабжения. В дополнение к этому было обследовано более 30 объектов электросетевого хозяйства.

В ходе осеннего осмотра осуществлялась проверка готовности объектов к эксплуатации в осенне-зимний период, уточнялись объемы ремонтных работ по зданиям и сооружениям, включенным в план текущего ремонта на следующий год. Также выявлялись объемы работ по капитальному ремонту для принятия решения о включении объектов в планы капитальных ремонтов на следующий год.

По итогам мероприятий подготовлены акты общих осмотров по каждому объекту. На основании результатов осмотра комиссией составляется акт осеннего осмотра каждого объекта, в котором отражаются результаты, а также меры по устранению выявленных недостатков и дефектные акты с ведомостями работ, которые утверждаются командиром воинской части.

При осмотрах зданий особое внимание уделялось выявлению признаков нарушения целостности несущих конструкций. Наиболее серьезные повреждения несущих конструкций зданий возникают в результате процессов деформации, которые могут быть вызваны неравномерной осадкой грунтов основания, превышением допустимых нагрузок, снижением несущей способности конструкций и другими факторами. Любые проявления деформаций в зданиях несут потенциальную опасность и требовали выяснения причин их возникновения.

Если в ходе осмотров фиксировались деформации, военные коммунальщики формировали заявку на обследование с помощью аппаратно-программного мобильного диагностического комплекса «Стрела-П», который позволяет экспериментально находить основные динамические характеристики строительных конструкций.

Технические этажи, подвалы, чердаки и подсобные помещения нередко становятся местами, где обнаруживаются проблемы во время осенних осмотров. Например, в подвале могут быть обнаружены следы затопления, а на чердаке — признаки протечек кровли. Трещины в стенах, если они имелись, были легко доступны для осмотра в технических помещениях, где не проводился ремонт.

Осенние осмотры в филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу были завершены, и информация о существующих проблемах зданий и сооружений получена. Следующим этапом стало планирование и проведение текущих и капитальных ремонтов.

Своевременное выполнение таких контрольных мероприятий позволяетоценить изменения технического состояния объектов материально-технической базы, сформировать планы и внести коррективы в ранее утвержденные планы капитального ремонта, учитывая работы, проведенные в летний период эксплуатации.