Военнослужащий из Серпухова получил партию гуманитарной помощи

Военнослужащий, известный под позывным Роджер, отправился защищать страну 2 года назад. Сейчас штурмовик отстаивает интересы страны под Купянском.

На встречу в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей Виталий пришёл вместе с родителями и своей возлюбленной Елизаветой. Во время встречи защитнику передали гуманитарную помощь. От профессионального союза работников здравоохранения были выделены медикаменты, важные для ребят.

Руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева передала Виталию одежду, консервацию, собранную в рамках акции «Zаготовки для СВОих», и пояски с молитвой от Серпуховского Благочиния. Кроме того, председатель городской Общественной организации ветеранов войны и военной службы Владимир Курилов, сделал подарок от пасечника Приокского заповедника Николая Андреевича: две банки мёда — одну для семьи Виталия и другую для его сослуживцев на фронте.

На данный момент Виталий находится в отпуске, но скоро вновь отправится на передовую, где сможет передать помощь своим товарищам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.