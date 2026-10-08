В Сергиевом Посаде открыли выставку «Кухня» в кафе

Независимая галерея «Колесо» представила дебютную выставку «Кухня» в кафе «Печем и крутим» в Сергиевом Посаде. Экспозиция объединяет работы 13 авторов и продлится до 6 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В экспозицию «Кухня» вошли живописные и графические работы, деревянная и керамическая скульптура 13 авторов от Москвы до Санкт-Петербурга. Среди участников — четверо сергиевопосадцев. Произведения объединяет тема кухни как сердца дома, места общения и ежедневных семейных ритуалов.

Проект независимой галереи «Колесо» призван сделать встречу с искусством частью повседневной городской жизни. Организаторы размещают картины и арт-объекты за пределами специализированных залов, чтобы приблизить творчество к зрителю. В дальнейшем выставки планируют проводить на гастрономических площадках, в магазинах, салонах и других общественных пространствах.

Выставка в кафе «Печем и крутим» продлится до 6 ноября. В течение месяца здесь также пройдут лекции, мастер-классы и концерты. Возрастная маркировка — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.