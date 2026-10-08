Участники проекта «Активное долголетие» посетили Электросталь

Участники губернаторской программы «Активное долголетие» из Лобни 7 октября познакомились с достопримечательностями, музейными экспозициями и архитектурным наследием Электростали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники губернаторской программы «Активное долголетие» из Лобни 7 октября побывали на экскурсии в Электростали. Гости прогулялись по Вознесенской аллее и посетили храм Вознесения Господня.

В историко-художественном музее имени И. И. Алексеева и выставочном зале имени О. А. Коняшина для них провели экскурсии по постоянным и временным экспозициям. Затем участники прогулялись по центру города и познакомились с архитектурным наследием Павла Лопушанского на проспекте Ленина.

Проект «Активное долголетие» объединяет жителей старшего поколения. Экскурсии помогают им больше узнать о родном крае, пообщаться, обменяться впечатлениями и найти новых друзей и единомышленников.

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