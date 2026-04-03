Военнослужащие ВДВ вступили в ассоциацию СВО в Орехово-Зуевском округе

Военнослужащие 33-го отдельного ремонтно-эвакуационного полка ВДВ 3 апреля вступили в Ассоциацию ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа. Членские билеты и шевроны им вручил руководитель объединения Вячеслав Шаронов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ряды ассоциации приняли четырех бойцов полка, дислоцированного на территории округа. Вячеслав Шаронов лично посетил воинскую часть, чтобы поприветствовать новых участников и передать им символику организации.

В подразделение также доставили гуманитарную помощь от округа. Военнослужащим передали термобелье, пояса и пауэрбанки.

«Это событие особенно важно, ведь несмотря на дислокацию в нашем округе эти ребята регулярно находятся на передовой, мужественно выполняя боевые задачи и защищая интересы нашей Родины», — отметили в Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа.

Ранее из Орехово-Зуевского округа направили гуманитарный груз для 331-го Костромского полка ВДВ. Бойцам передали автомобиль УАЗ «Буханка», строительные инструменты, сварочные аппараты, шерстяные пояса, напитки и продукты питания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.