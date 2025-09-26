Военно-патриотическая игра «Гвардейская гонка» прошла в Рузском округе

Соревнования состоялись на территории Алмазной поляны и собрали активных участников образовательного марафона «Будь в теме!».

Сложные условия не стали преградой для участников: несмотря на грязь, густой лес, холодный ветер и непогоду, команды успешно прошли все испытания. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, командный дух и несгибаемую волю к победе.

В соревнованиях приняли участие 13 команд из 11 школ округа. Программа гонки включала восемь сложных этапов: метание гранаты, прохождение полосы препятствий «Мышеловка», сборка и разборка автомата АК-74, снаряжение магазина, стрельба, преодоление бревна, медицинская подготовка и транспортировка «раненого».

Оценивали выполнение заданий опытные судьи, в числе которых были военнослужащие Нестеровской войсковой части. За ошибки начислялись штрафные минуты, что делало борьбу за призовые места особенно напряженной.

«По итогам напряженной борьбы победителем стала команда Космодемьянской школы. Второе место заняла команда № 1 Нестеровского лицея, третье — Гимназия № 1. Все участники получили дипломы, а призеры были награждены кубками и медалями,» — сообщил Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Завершилось мероприятие традиционным угощением — кашей, приготовленной специалистами Рузского центра обеспечения пунктов управления МЧС России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <…> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.