Военно-историческую технику показали в парке Островского

Одной из самых зрелищных и притягательных локаций празднования Дня Победы в парке культуры и отдыха имени Н. Островского стала выставка военно-исторической техники, организованная общественной организацией «ВИМК „Победа“. Об этом сообщила пресс-служба админстрации городского округа Ступино.

Посетители парка могли не только увидеть, но и прикоснуться к истории: на площадке были представлены 13 образцов автомобильной и бронетанковой техники времен Великой Отечественной войны. Особый интерес техника вызывала у мальчишек всех возрастов, но и взрослые, и женщины с интересом рассматривали детали, задавали вопросы и фотографировались на фоне легендарных автомобилей и бронемашин. Для многих такая возможность — по-настоящему редкая, ведь увидеть технику военных лет вживую можно далеко не каждый день.

Некоторые экспонаты интерактива разрешалось посидеть в кабине, подержаться за штурвал. Это вызвало настоящий восторг у юных гостей, которые выстраивались в очередь, чтобы почувствовать себя на мгновение танкистами или водителями военных грузовиков.

«Наша цель — чтобы люди не просто смотрели на железо, а понимали: за каждой деталью, за каждой царапиной на броне стоят судьбы, кровь, подвиг. Мы рассказываем о том, как создавалась техника, как на ней воевали наши деды и прадеды. Отрадно, что приходят семьи с детьми — значит, память передается. Будем продолжать, чтобы „Дорогами Победы“ могли пройти как можно больше людей», — поделилась представитель «ВИМК „Победа“ Елена Сурикова.

Выставка военно-исторической техники стала не просто музейным уголком в парке, а местом живого диалога между поколениями — местом, где история оживает.

Также на площадке работали различные мастер-классы, где можно было создать памятные сувениры, отправить письмо участникам спецоперации, запустить симулятор дрона и пострелять в тире.

