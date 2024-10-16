Военная техника проедет по улицам Чехова. Жителей призвали не пугаться
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На территории воинской части городского округа Чехов проведут тренировку по противодействию терроризму. Жителей предупредили, что по городу может передвигаться военная техника, сообщается на сайте администрации округа.
Граждан попросили сохранять спокойствие и назвали ситуацию штатной.
Учения проводят в соответствии с планом. Тренировка не несет никакой опасности для населения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Он также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».
«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“», — подчеркнул Воробьев