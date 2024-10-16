Военная техника проедет по улицам Чехова. Жителей призвали не пугаться

На территории воинской части городского округа Чехов проведут тренировку по противодействию терроризму. Жителей предупредили, что по городу может передвигаться военная техника, сообщается на сайте администрации округа.

Граждан попросили сохранять спокойствие и назвали ситуацию штатной.

Учения проводят в соответствии с планом. Тренировка не несет никакой опасности для населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Он также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“», — подчеркнул Воробьев