Военная прокуратура помогла военнослужащему из Подмосковья получить денежные выплаты

42 военная прокуратура гарнизона выступила в защиту прав военнослужащего одной из подмосковных воинских частей, который на протяжении нескольких месяцев не получал причитающиеся ему дополнительные выплаты на сумму свыше 200 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения представления военного прокурора гарнизона задолженность полностью погашена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.