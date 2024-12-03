Военная прокуратура ищет родню участников ВОВ для издания сборника воспоминаний

В связи с подготовкой к изданию тематического сборника воспоминаний военных прокуроров и следователей — участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Главная военная прокуратура разыскивает родственников ветеранов органов военной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Главная военная прокуратура просит позвонить наконтактные телефоны оперативного дежурного * (495) 693-64-17, 8 (495) 693-63-51, 8 (495) 693-13-60 родственников следующих ветеранов органов военной прокуратуры:

АРЗУМАНОВ Гурген Ишханович, полковник юстиции, военный прокурор27-й ракетной армии (г. Владимир). Родился 19 июля 1921 г. в г. Самарканде Узбекской ССР. Скончался в 1987 г.

БОГОПОЛЬСКИЙ Лев Самуилович, подполковник юстиции, помощник военного прокурора Забайкальского военного округа. Родился 15 августа 1914 г. в местечке Голованевск Балтского уезда Подольской губернии (ныне — Голованевский район Кировоградской области, Украина). После увольнения в запас проживал в г. Баку, скончался в 1994 г.

БРАЙНИН Лев Маркович, полковник юстиции, военный прокурор 10-го гвардейского стрелкового корпуса. Родился 20 октября 1894 г. в г. Николаеве Николаевского уезда Херсонской губернии (ныне — Николаевская область Украины). После увольнения в запас проживал в г. Кишиневе.

БУШУЕВ Федор Агафонович, подполковник юстиции, старший помощник военного прокурора Прикарпатского военного округа. Родился 27 июля 1915 г. в деревне Каракулы Кленовской волости Оханского уезда Пермской губернии (ныне — урочище Большие Каракулы Очерского района Пермского края). После увольнения в запас проживал в г. Львове.

ГЕЙТМАН Григорий Миронович, полковник юстиции, военный прокурор Горьковского гарнизона. Родился 13 августа 1910 г. в городе Брянске Орловской губернии

(ныне — Брянская область). После увольнения в запас проживал в г. Горьком (ныне — Нижний Новгород), скончался в 1991 г.

ГЕОЛЕЦЯН Геворг Вартанович, полковник юстиции, военный прокурор 3-й армии Группы советских войск в Германии. Родился 1 июня 1905 г. в городе Александрополь Александропольского уезда Эриванской губернии Кавказского наместничества Российской империи (ныне — г. Гюмри Республика Армения). После увольнения в запас проживал в Армении.

ГРИШИН Михаил Иванович, подполковник юстиции, военный прокурор отдела Главной военной прокуратуры. Родился 25 июля 1900 г. в деревне Манеж Волоколамского уезда Московской губернии (ныне — деревня в городском округе Шаховская Московской области). После увольнения в запас проживал в г. Москве, скончался 19 августа 1987 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Юрий Александрович, подполковник юстиции, следователь военной прокуратуры Черновицкого гарнизона Прикарпатского военного округа. Родился 19 апреля 1919 г. в городе Казань Казанской губернии (ныне — Республика Татарстан). После увольнения в запас проживал в г. Хмельницком Украинской ССР.

ЗАЙЧЕНКО Моисей (Михаил, Мойсей) Лукич, подполковник юстиции, заместитель военного прокурора 14-й армии Одесского военного округа. Родился 4 сентября 1912 г. в селе Бузуков Вергуновской волости Черкасского уезда Киевской губернии (ныне — село в Черкасском районе Черкасской области, Украина). После увольнения в запас проживал в г. Кишиневе Молдавской ССР.

КИРЬЯШОВ Михаил Григорьевич, старший лейтенант юстиции, военный следователь военной прокуратуры 90-й отдельной стрелковой бригады Закавказского военного округа. Родился 15 октября 1915 г. в селе Бардино Невельского уезда Витебской губернии (ныне — деревня Невельского района Псковской области). После увольнения в запас проживал в г. Баку, скончался 10 октября 1985 г.

КИРИЛЮК Александр Панкратьевич, помощник военного прокурора войск МВД Украинского округа, полковник юстиции. Родился 8 марта 1906 г. в селе Старый Город Винницкого уезда Каменец-Подольской губернии (ныне — Старогородского района г. Винницы Украины). После увольнения в запас проживал в г. Киеве.

КОНДРАТЬЕВ Андрей Алексеевич, полковник юстиции, помощник военного прокурора Киевского военного округа по специальным делам. Родился 29 октября 1911 г. в деревне Рубчиха Клинского уезда Московской губернии (ныне — Клинского района Московской области). После увольнения в отставку проживал в г. Киеве.

КОСТРОМИН Сергей Александрович, полковник юстиции, военный прокурор Севастопольского гарнизона Черноморского флота. Родился 25 июля 1905 г. в г. Кириллов Новгородской губернии (ныне — Вологодской области). После увольнения в запас проживал в г. Одессе.

КРЫЖАВЧАНИН Александр Григорьевич, полковник юстиции, старший помощник военного прокурора Киевского военного округа по специальным делам. Родился 26 марта 1906 г. в селе Медведка Винницкого уезда Подольской губернии (ныне — Винницкого района Винницкой области Украины).

КУЗНЕЦОВ Михаил Алексеевич, полковник юстиции, старший помощник военного прокурора Воронежского военного округа

по специальным делам. Родился 7 ноября 1903 г. в городе Ораниенбаум Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии (ныне — г. Ломоносов Ленинградской области). После увольнения в запас проживал в Калининградской области.

ЛАПКО Иван Захарович, полковник юстиции, военный прокурор 102-й военной прокуратуры. Родился 27 сентября 1920 г. в селе Ягодное Запорожской губернии

(ныне — Запорожская область). После увольнения в запас проживал в г. Минске, скончался 21 мая 1997 г.

ЛОВЕН Юрий Иоганович, полковник юстиции, старший помощник военного прокурора Краснознаменного Балтийского флота. Родился 17 января 1906 г. в городе Нижний Новгород Нижегородской губернии (ныне — Нижегородская область). После увольнения в запас проживал в г. Таллинне Эстонской ССР.

МАТЕКИН Валентин Дмитриевич, полковник юстиции, старший помощник военного прокурора Северо-Кавказского военного округа. Родился 26 июня 1912 г. в станице Старочеркасской Черкасского округа Области Войска Донского (ныне — Аксайского района Ростовской области). После увольнения в отставку проживал в г. Ростове-на-Дону, скончался 6 января 1992 г.

МИХАЙЛОВ Иван Сергеевич, полковник юстиции, военный прокурор 1-го отдела Главной военной прокуратуры. Родился 13 сентября 1918 г. в деревне Благовещенье Дмитровского уезда Московской губернии (ныне — Дмитровского района Московской области). После увольнения в запас проживал в г. Москве, скончался 17 июля

2010 г.

НЕЛЬСОН Александр Яковлевич, подполковник юстиции, военный прокурор 10-го гвардейского стрелкового корпуса Одесского военного округа. Родился 24 мая 1898 г. в г. Бобруйске Бобруйского уезда Минской губернии (ныне — Могилевской области Республики Беларусь). После увольнения в запас проживал в г. Кишиневе Молдавской ССР.

НЕСТЕРОВ Иван Антонович, подполковник юстиции, помощник военного прокурора Одесского военного округа. Родился 30 марта 1907 года в селе Сандраки Литинского уезда Подольской губернии Российской империи (ныне — село широкая Гребля Хмельницкого района Винницкой области, Украина). После увольнения в отставку проживал в г. Одессе.

НОВИКОВ Петр Кузьмич, полковник юстиции, заместитель военного прокурора Московского округа противовоздушной обороны. Родился 4 июля 1920 г. в с. Мосолоновка Таганрогского округа Донецкой губернии (ныне — Крепинского района Ростовской области). Уволен в запас 8 сентября 1976 г., скончался 29 декабря 2008 г.

ПАВЛОВ Михаил Павлович, генерал-майор юстиции, военный прокурор Киевского военного округа. Родился 3 ноября 1916 г. в дер. Репиново Опочецкого уезда Псковской губернии (ныне — Опочецкого района Псковской области, деревня не существует). После увольнения в запас проживал в г. Киеве.

ПАШНЕВ Фома Николаевич, подполковник юстиции, помощник военного прокурора Группы советских оккупационных войск в Германии. Родился 5 октября 1905 г. в селе Первый Липовец Обоянского уезда Курской губернии (ныне — Медвенского района Курской области). После увольнения в отставку проживал в городе Ворошиловграде

(ныне — Луганске).

ПЕЙСАХОВИЧ Григорий Ефимович, полковник юстиции, военный прокурор Нижнетагильского гарнизона. Родился 12 января 1918 г. в г. Витебск Витебской губернии (ныне — Витебской области Республики Беларусь). После увольнения в запас проживал в г. Свердловске (ныне — Екатеринбург), скончался 8 января 2013 г.

ПЕТРУХИН Василий Андреевич, подполковник юстиции, помощник военного прокурора Сибирского военного округа. Родился 15 февраля 1917 г. в селе Горная Пролейка Царицынского уезда Саратовской губернии (ныне — Дубовского района Волгоградской области). После увольнения в запас проживал в г. Новосибирске, семь лет проработал служащим в военной прокуратуре Сибирского военного округа, затем трудился преподавателем в системе ДОСААФ, скончался 20 декабря 2003 г.

ПРОНЧЕНКО Павел Афанасьевич, подполковник юстиции, военный прокурор Потийского гарнизона Краснознаменного Черноморского флота. Родился 29 июля 1913 г. в селе Знаменка Барнаульского уезда Томской губернии (ныне входит в муниципальный округ Славгород Алтайского края). После увольнения в запас проживал в г. Поти Грузинской ССР.

РЯБЦЕВ Александр Андреевич, генерал-майор юстиции, военный прокурор Прибалтийского военного округа. Родился 31 декабря 1905 г. в г. Вязьма Смоленской губернии (ныне — Смоленской области). После увольнения в запас по болезнипроживал в г. Уфе.

СЕМЕНОВ Владислав Иванович, подполковник юстиции, военный прокурор Алма-Атинского гарнизона. Родился 7 октября 1917 г. в селе Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. После увольнения в запас проживал в г. Алма-Ате.

СЕМЧЕНКО Алексей Иванович, генерал-майор юстиции, военный прокурор Черноморского флота Родился 29 марта 1900 г. в деревне Боровая Мстиславского уезда Могилевской губернии. После увольнения в запас по болезни, проживал в г. Севастополе. Скончался 5 января 1991 г.

СИНЯКИН Василий Федорович, полковник юстиции, военный прокурор Южной группы войск. Родился 1 марта 1913 г. в деревне Николаевка Шацкого уезда Тамбовской губернии (ныне — Сасовского района Рязанской области Российской Федерации). После увольнения в запас проживал в г. Севастополе, скончался

8 февраля 1981 г.

ХАКИМОВ Валей Шагалеевич, подполковник юстиции, помощник военного прокурора Южно-Сахалинского гарнизона. Родился 25 августа 1912 г. в деревне Трунтаишево Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне — село в Альшеевском районе Республики Башкортостан). После увольнения в отставку проживал в г. Уфе Башкирской АССР.

ЧЕТВЕРИКОВ Митрофан Ефимович, генерал-майор юстиции, военный прокурор 1-й гвардейской танковой армии Группы советских войск в Германии. Родился 17 июня 1901 году на хуторе Романов Волчанского уезда Харьковской губернии (ныне — поселок Бакшеевка Волчанского района Харьковской области, Украина). После увольнения в запас проживал в г. Ленинграде, скончался 8 августа 1986 г.

ЧЕРНИН Михаил Борисович, полковник юстиции, заместитель военного прокурора войсковая часть 65214 Ленинградского военного округа. Родился 19 мая 1921 г. в г. Минске Белорусской ССР. Уволен в запас в 1977 г.

ЧЕРНЯВСКИЙ Анисим Давыдович, подполковник юстиции, Родился 7 декабря 1914 г. в г. Александрия Кировоградской области. Заместитель военного прокурора Черкасского гарнизона Киевского военного округа. После увольнения в запас проживал в г. Черкассы Украинской ССР, скончался 21 августа 1998 г.

ЧУРГАНОВ Василий Иванович, полковник юстиции, заместитель военного прокурора 1-й особой Дальневосточной воздушной армии. Родился 30 декабря 1912 г. в деревне Строково Волоколамского уезда Московской губернии (ныне — Волоколамского района Московской области). После увольнения в запас проживал в г. Тбилиси Грузинской ССР.

ШКОДСКИХ Николай Георгиевич, подполковник юстиции, помощник военного прокурора Уральского военного округа. Родился 19 декабря 1923 г. в с. Колесниково Курганского округа Уральской области (ныне — село в Кетовском районе Курганской области). После увольнения в запас проживал в Свердловске, скончался 28 июля

1988 г.

ШУЛЬМЕЙСТЕР Юлий (Юлиан) Александрович, подполковник юстиции, старший помощник военного прокурора Прикарпатского военного округа. Родился 1 мая 1917 г. в городе Одессе Херсонской губернии. После увольнения в запас проживал в г. Львове Украинской ССР, скончался 18 июня 1991 г.

ЯКИМОВ Захар Захарович, полковник юстиции, военный прокурор 123-го стрелкового корпуса Воронежского военного округа. Родился 8 февраля 1904 года в околотке деревни Первая Алина Козьмодемьянского уезда Казанской губернии (ныне — деревня Шоркасы Чебоксарского района Чувашской Республики). Уволен в запас по болезни 29 апреля 1957 г., проживал в г. Канаш Чувашской Республики.

ЯКОВЛЕВ Александр Александрович, подполковник юстиции, помощник военного прокурора Ленинградского военного округа. Родился 12 февраля 1914 г. в г. Санкт-Петербурге. После увольнения в отставку проживал в г. Ленинграде.