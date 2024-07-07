Военкора заставили извиниться из-за слов об «Ахмате» за спинами срочников

Военкор Романов публично извинился за свои слова о подразделении «Ахмат»

Российский военкор Владимир Романов публично извинился за свои слова о том, что подразделения специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» в Белгородской области стоят за спинами срочников. Ролик он разместил в своем Telegram-канале.

По словам Романова, он будет внимательнее проверять информацию после того, как у него состоялся «длинный и откровенный разговор» с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым.

В ролике военкор уточнил, что под «тик-токами» он имел в виду чеченские подразделения, однако после опроверг эти высказывания.

Он объяснил, что подразумевал разговор с Алаудиновым. Именно после беседы стало понятно, что «Ахмат» стоит вместе со срочниками на линии соприкосновения.

В одном их своих репортажей Романов рассказал, что границу Белгородской области охраняют срочники, а за ними стоят «тик-токи».

В начале июня туда был направлен спецназ «Ахмат» под руководством Апти Алаудинова.