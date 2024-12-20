Военкор предложила поднять информированность молодежи о возможных опасностях

Военкор Наумова: каждый ребенок должен знать, как действовать в опасной ситуации

Военный корреспондент Марьяна Наумова призвала к усилению военно-патриотического воспитания в образовательных учреждениях, указывая на недостаточную информированность молодежи.

По ее наблюдениям, существующие программы, включая «Юнармию» и «Движение Первых», не обеспечивают должный уровень знаний в критически важных областях. Наумова посчитала необходимым расширить образовательные материалы, включив в них практические навыки: распознавание взрывоопасных предметов и действия при их обнаружении, оказание первой помощи, поведение при терактах и защиту от информационных угроз.

«Каждый ребенок должен знать, что делать, когда в соцсетях предлагают сделать что-то противозаконное», — добавила эксперт в эфире радио Sputnik.

Для достижения эффективного результата она предложила использовать разнообразные методы — от «Уроков о важном» и литературы до учебных фильмов и комиксов, делая акцент на опасности противоправных действий, предлагаемых в социальных сетях. Только комплексный подход, включающий активное участие СМИ, может восполнить существующий пробел в информированности подрастающего поколения.