Военкор Наумова победила в номинации «Самый перспективный автор телеграм-канала»

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«Комсомольская правда» наградила журналистов и блогеров за патриотичную позицию

На Красном Октябре в Москве состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Премия имени Владимира Сунгоркина». Проект посвящен памяти главреда «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, говорится в пресс-релизе.

Конкурс проводился для развития сообщества молодых авторов, заинтересованных в продвижении патриотической позиции. Премию назвали именем Владимира Сунгоркина — журналиста и главного редактора «Комсомольской правды», который возглавлял медиагруппу на протяжении 25 лет.

«Владимир Николаевич всегда говорил, что для журналиста главное — это интересы читателя. Журналистика должна быть народной, доступной и понятной. Именно на таких принципах строится наше издание», — рассказала главред и гендиректор «Комсомольской правды» Олеся Носова.

Авторы подали 520 заявок на участие в конкурсе. Всего в состязании было четыре номинации.

В номинации «Самый перспективный автор телеграм-канала» победила военкор Марьяна Наумова, автор Telegram-канала «Марьяна Батьковна». Самым перспективным журналистом признали Елену Меркушеву из Удмуртии, а в номинации «Самый перспективный блогер» победил уроженец Бурятии Никита Суханов. Победу в номинации «Выбор редакции» одержала Ольга Пестрякова, представительница Свердловской области.

Триумфаторам конкурса вручили дипломы, денежные премии и пригласили в один из образовательных заездов Арт-кластера «Таврида».