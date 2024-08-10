Военкор Коц раскрыл тактику ВСУ в Курской области

Украинская армия отказалась от боевых действий в населенных пунктах Суджа и Коренево Курской области и перешла к маневренным действиям с целью обхода с флангов позиций ВС РФ, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«То, что выдают за окружение Суджи и взятие Мартыновки, — это действие малых маневренных групп, которые выскакивают на дороги, ведущие к селам и обозначают присутствие. Основные силы за ними пока не идут», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, украинские штурмовики стремятся к трассе, ведущей из Курска в Рыльск. При этом Рыльский район ВСУ обстреливает из западного вооружения, в том числе американской системы залпового огня HIMARS.

Военкор добавил, что сейчас активно работает российская система противовоздушной обороны (ПВО). Над территорией наблюдается большое число самолетов и вертолетов ВКС РФ.

С 6 августа украинские силы атакуют территорию Курской области. Бойцы ВСУ бьют по мирным жителям и гражданским объектам. В результате атаки украинских сил есть погибшие и пострадавшие. Российские подразделения активно выдавливают противника с приграничной территории Курской области, уничтожая живую силу и военную технику.