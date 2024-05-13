Военкор Котенок: российская армия активно продвигается к Волчанску

сегодня в 22:28

Российская армия продолжает продвигаться к Волчанску. Отряды ВС РФ уже контролируют от четверти до трети города, сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

Также украинские военнослужащие подтверждают информацию о том, что в городской черте ведутся бои. Также украинская армия заявляет о попытках ВС РФ «зацепиться» за северную окраину.

В ближайшие дни следует ожидать перемещения активных боев в высотную часть Волчанска и дальнейшего отхода ВСУ.

Украинские военные пытаются нанести наступающим русским войскам максимальные потери, подчеркнул Котенок.

По данным Минобороны РФ, российская армия заняла 9 населенных пунктов и улучшила тактическое положение в районах Волчанска, Нескучного, Липцов и Веселого.