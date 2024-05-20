сегодня в 16:25

Военкор Котенок: Крынки в Херсонской области зачистили от ВСУ

Российские военные полностью освободили населенный пункт Крынки в Херсонской области от украинской армии, сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

По словам корреспондента, противника выбили действиями штурмовых подразделений гвардейцев 76-й парашютно-десантной дивизии в составе ВС РФ.

Также удалось ликвидировать очаги сопротивления ВСУ.

Котенок добавил, что укрытий и огневых точек украинских бойцов на территории населенного пункта больше нет.

ВС РФ продолжают проведение СВО на территории Украины.