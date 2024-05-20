Военкор Котенок: Крынки в Херсонской области зачистили от ВСУ
Российские военные полностью освободили населенный пункт Крынки в Херсонской области от украинской армии, сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
По словам корреспондента, противника выбили действиями штурмовых подразделений гвардейцев 76-й парашютно-десантной дивизии в составе ВС РФ.
Также удалось ликвидировать очаги сопротивления ВСУ.
Котенок добавил, что укрытий и огневых точек украинских бойцов на территории населенного пункта больше нет.
ВС РФ продолжают проведение СВО на территории Украины.