Воды у города Мирбат в Омане покраснели из-за гибели креветок

Массовую гибель креветок в Омане связали с изменением температуры и кислорода

На юго-западе Омана прибрежные воды окрасились в красный цвет из-за массовой гибели мелких креветок. Пляжи очищают коммунальные службы, сообщает РИА Новости .

«К побережью города Мирбат, где-то в 50 километрах от Салалы, выбросило огромное количество погибшего криля, из-за чего стало казаться, будто вода в море покраснела», — сообщил он.

По данным газеты Muscat Daily, управление по охране дикой природы и водных ресурсов Мирбата совместно с муниципалитетом начали очистку пляжей. Меры направлены на предотвращение возможного вреда здоровью людей и окружающей среде, а также на восстановление состояния береговой линии для жителей и туристов.

Власти заявили, что причиной гибели креветок стали изменения температуры воды и уровня кислорода. Признаков загрязнения моря не выявлено.

